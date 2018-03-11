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ВС Турции заняли еще 16 селений на северо-западе Сирии

Происшествия

ВС Турции проводят военную операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии с 20 января 2018 г

ВС Турции заняли еще 16 селений на северо-западе Сирии
Иллюстрация: MilitaryArms.ru
Турецкая армия на марше

Дамаск, 11 марта 2018, 19:37 — REGNUM  Вооруженные силы (ВС) Турции и «Сирийская освободительная армия» освободили от членов незаконных вооруженных формирований еще 16 селений на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, силовикам удалось занять селения Кара Тепе, Кастел Кечик, Халидийе, Джулбул, Кане Кауер и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВС Турции проводят военную операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии с 20 января 2018 г. Мероприятия военных направлены против формирований сирийских курдов.

Официальный Дамаск расценивает действия Анкары как посягательство на суверенитет и территориальную целостность Сирии.

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии

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