ВС Турции заняли еще 16 селений на северо-западе Сирии

Дамаск, , 19:37 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции и «Сирийская освободительная армия» освободили от членов незаконных вооруженных формирований еще 16 селений на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, силовикам удалось занять селения Кара Тепе, Кастел Кечик, Халидийе, Джулбул, Кане Кауер и др.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВС Турции проводят военную операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии с 20 января 2018 г. Мероприятия военных направлены против формирований сирийских курдов.

Официальный Дамаск расценивает действия Анкары как посягательство на суверенитет и территориальную целостность Сирии.

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