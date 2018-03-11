В Москве в результате ДТП пострадали двое подростков

Москва, , 18:47 — REGNUM На западе Москвы столкнулись два легковых автомобиля — Mazda и Nissan. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.

ДТП произошло в воскресенье, 11 марта, на ул. Минская в районе д. 2.

«В результате аварии двое несовершеннолетних получили травмы, — говорится в сообщении. — На месте ДТП работают сотрудники полиции».

Причины аварии пока неизвестны.

Читайте также: В Азербайджане в результате ДТП пострадали 19 школьников

А также: В Сочи попал в ДТП пассажирский автобус