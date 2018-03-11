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В Азербайджане в результате ДТП пострадали 19 школьников

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 11 марта, на участке дороги Мингячевир-Бахрамтепе

В Азербайджане в результате ДТП пострадали 19 школьников
Kaatjem
Авария

Баку, 11 марта 2018, 16:07 — REGNUM  Микроавтобус марки «Вито», который перевозил школьников, столкнулся с автомобилем «ГАЗ-53» в Евлахском районе Азербайджана. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

ДТП произошло в воскресенье, 11 марта, на участке дороги Мингячевир-Бахрамтепе. По последним данным, в результате инцидента пострадали 19 школьников.

«На территории Евлахского района произошло ДТП с микроавтобусом, который возил на выпускные экзамены учащихся девятых классов», — передает вещатель.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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