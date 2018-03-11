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В Саратовской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт

Происшествия

Террористы ликвидированы

В Саратовской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт
Иллюстрация: Securitylab.ru
ФСБ

Саратов, 11 марта 2018, 15:05 — REGNUM  Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации сообщила о предотсрващении террористического акта в Саратовской области. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Сообщается, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области предотвращён террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки.

Уточняется, что сегодня при попытке задержания следовавшие на автомобиле террористы оказали ожесточенное вооруженное сопротивление сотрудникам спецслужб. Произошло боестолкновение в ходе которого злоумышленники получили ранения, несовместимые с жизнью.

О пострадавших со стороны органов правопорядка не сообщается.

При осмотре места происшествия были обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната и самодельное взрывное устройство мощностью порядка 3 кг в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было начинено дополнительными поражающими элементами.

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