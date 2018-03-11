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Керченская паромная переправа вновь заработала

Происшествия

Туман рассеился

Керченская паромная переправа вновь заработала
Владислав Осипов © ИА REGNUM
На Керченской паромной переправе

Симферополь, 11 марта 2018, 08:57 — REGNUM  Работа Керченской паромной переправы, прерванная на несколько часов, возобновлена. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по республике Крым.

Сегодня утром стало известно, что работа Керченской паромной переправы была приостановлена из-за сильного тумана в районе Керченского пролива.

Теперь переправа вновь открыта.

Напомним, Керченская паромная переправа — единственная транспортная артерия (кроме авиарейсов), которая связывает Крым с остальной частью России.

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Строительство Керченского моста
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