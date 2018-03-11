Взрыв газа в Краснодаре: поврежденный дом под снос не пойдет

Краснодар, , 00:27 — REGNUM Квартиры в трёх подъездах пятиэтажного жилого дома в Краснодаре, где произошел взрыв бытового газа, пригодны для проживания. Серьезных повреждений несущих конструкций в этой части здания нет, заявил глава города Евгений Первышов.

Эксперты проверили все коммуникации дома, пояснил мэр. Жильцы трёх подъездов могу вернуться в свои квартиры. В последнем, четвертом подъезде, продолжается демонтаж конструкций. Доступ в находящиеся здесь квартиры закрыт.

«В этих подъездах будет восстановлено электро‑ и водоснабжение, а также газоснабжение. Теплоснабжение не отключали, оно по-прежнему в квартирах», — цитирует Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Жильцам четвертого подъезда предоставлены места в гостинице. Правоохранители несут возле дома круглосуточное дежурство во избежание случаев мародерства. В близлежащей школе действует оперативный штаб, в отношении пострадавшего дома действует режим чрезвычайной ситуации локального уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Славянской, 75 в Краснодаре произошел утром 10 марта. Частично обрушились стены и перекрытия на четвертом и пятом этажах, повреждения получили кровля и лестничный пролет. Жильцов эвакуировали.

Травмы разной степени тяжести получили семь человек, включая двоих детей. Серьезные ожоги получил хозяин квартиры, где произошел взрыв. Всего в четырехподъездном доме 80 квартир, где проживают около 180 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Поисковые работы на месте взрыва бытового газа в Краснодаре завершены