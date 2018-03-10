В Сочи попал в ДТП пассажирский автобус

Сочи, Краснодарский край, , 23:37 — REGNUM В Адлерском районе Сочи столкнулись рейсовый пассажирский автобус и автомобиль Lexus. Об этом, как передает НТВ, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в субботу, 10 марта, в поселке Красная Поляна. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще трое получили различные травмы.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lexus погиб на месте, — говорится в сообщении. — Водитель и два пассажира автобуса госпитализированы».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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