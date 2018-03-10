СКР возбудил дело по факту двойного убийства в Дагестане

Махачкала, , 16:10 — REGNUM По факту убийства двух жителей в Каякентском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Дагестан.

«Подозреваемый задержан в порядке ст.ст. 91−92 УПК РФ, — говорится в сообщении. — В настоящее время проводятся следственные действия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Дагестане мужчина расстрелял двух человек — сотрудника силовых структур и гражданское лицо.

Трагедия произошла на окраине села Герга.

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