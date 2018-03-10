Суббота, 10 Марта 2018 года
19:52:02 МСК

СКР возбудил дело по факту двойного убийства в Дагестане

Происшествия

9 марта в Дагестане мужчина расстрелял двух человек — сотрудника силовых структур и гражданское лицо

Махачкала, 10 марта 2018, 16:10 — REGNUM  По факту убийства двух жителей в Каякентском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Дагестан.

«Подозреваемый задержан в порядке ст.ст. 91−92 УПК РФ, — говорится в сообщении. — В настоящее время проводятся следственные действия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Дагестане мужчина расстрелял двух человек — сотрудника силовых структур и гражданское лицо.

Трагедия произошла на окраине села Герга.

Читайте также: В Дагестане расстреляли двух человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить