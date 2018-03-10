Поисковые работы на месте взрыва бытового газа в Краснодаре завершены

Краснодар, , 15:40 — REGNUM На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре завершены поисков-спасательные работы. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщается, что аварийно-поисковые работы на месте взрыва бытового газа завершены. Сейчас идет разбор завалов в здании, где прогремел взрыв.

Все жители пятиэтажного здания, в котором прогремел взрыв, эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Там им оказывается всесторонняя помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа прогремел в пятиэтажном жилом доме на улице Славянской. В результате взрыва частично обрушилась стена на пятом и четвертом этажах, повреждения получила кровля здания.

В результате взрыва травмы различной степени тяжести получили семь человек.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Читайте ранее в этом сюжете: В Краснодаре прогремел взрыв: семь человек пострадали