Шейнин рассказал, как его пытался спровоцировать украинский десантник

Москва, , 15:30 — REGNUM Российский журналист и телеведущий Артём Шейнин рассказал о попытке нападения на него украинского десантника в итальянском городе Верона. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает Пятый канал.

Напомним, накануне, 9 марта, украинский десантник Валерий Ананьев на своей странице в американской социальной сети Facebook выложил видеозапись, в которой он рассказывает о своей случайной встрече с Шейниным в итальянской Вероне.

Ананьев утверждает, что вышел из себя плюнул в Шейнина и даже схватил его за плечо. Свой «праведный гнев» он обрушил на Шейнина якобы из-за того, что тот виновен «в убийстве тысяч украинских солдат».

При этом Ананьев отметил, что драку он затевать не стал и ретировался подальше от Шейнина.

Сам телеведущий заявил, что не увидел в поведении молодого человека бушующей злобы. Шейнин считает, что это был своего рода «плановый пиар». Сперва Ананьев долго выслеживал Шейнина и его жену, потом, окруженный людьми с камерами, попытался спровоцировать Шейнина на драку.

По словам журналистам, некоторое время у него с Ананьевым продолжался нерезультативный диалог о ситуации на Украине. Когда десантник не смог достичь своей цели — вывести Шейнина из себя — то начал плеваться.

«Он блогер, ему нужно сейчас себя как-то раскручивать, как-то устраиваться в этой жизни. У меня никаких других чувств кроме жалости и сочувствия к нему в этой ситуации нет. Знаете, как сочувствуют больному ребенку», — прокомментировал ситуацию Шейнин.

Также российский журналист отметил, что Ананьев действовал ровно так, как действую нынешние украинские власти.

«Ну, может быть, когда-нибудь у него голова поправится. Во всяком случае, я этого ему желаю и всему народу Украины, потому что-то, как он действовал, точнее то, какой была мотивация его действий — это очень напоминает действия властей той Украины, в которой он по большому счету и вырос», — сказал Шейнин.

Известно, что инцидент произошел вечером 9 марта.

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