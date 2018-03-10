Под Оренбургом разбился мотопараплан. Пилот погиб

Оренбург, , 13:24 — REGNUM В Оренбургской области потерпел крушение мотопараплан. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает Уральское управление на транспорте Следственного комитета России.

Сообщается, что сегодня в 9:30 по местному времени в районе Сакмарской теплоэлектроцентрали недалеко от Оренбурга на озере Малахово потерпел крушение мотопараплан.

Уточняется, что 34-летний мужчина, управлявший мотопарапланом, во время полета допустил касание кромки льда озера, в результате чего летательный аппарат провалился под лёд.

Пилот погиб на месте крушения.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели пилота мотопараплана.