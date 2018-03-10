Полузатопленный панамский сухогруз отбуксируют в Таллин

Хельсинки, , 10:33 — REGNUM Сухогруз под флагом Панамы, терпящий бедствие в международных водах Финского залива, доставят на буксире в Таллин. Угрозы затопления судна нет, экипаж остается на судне. Об этом сообщила Пограничная охрана Финляндии.

«Судоходная компания, владеющая грузовым кораблем, заключила контракт на буксировку, и коммерческая компания будет буксировать судно в Таллин», — говорится в сообщении финского ведомства.

Как отмечается, ситуация на судне, дрейфующем сейчас к западу от острова Суурсаари, остается стабильной, продолжается откачка морской воды из машинного отделения, которое было затоплено почти на шесть метров. Экипаж из 22 человек находится на борту, угрозы жизни моряков нет.

Откачка воды, организованная при помощи специалистов Погранохраны Финляндии, помогла приостановить ухудшение ситуации, однако полностью устранить воду из внутренних помещений судна не удалось. Насосы будут работать до начала буксировки судна.

Вблизи аварийного судна постоянно находятся корабли финских и эстонских пограничников.

Как сообщалось, Морской спасательный центр Хельсинки 8 марта в 12:41 (13:41 мск) получил сообщение о том, что в машинное отделение сухогруза, следовавшего в Санкт-Петербург, поступает вода. Она поднялась на шесть метров, но ее дальнейшее распространение было предотвращено плотным закрытием дверей машинного отделения. Угрозы затопления судна не было. Инцидент произошел в международных водах к западу от острова Гогланд.

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