Полиция: Все заложники, взятые в доме ветеранов в Калифорнии, мертвы

Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Полиция США официально подтвердила факт гибели всех заложников в доме ветеранов в Калифорнии. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает Fox News.

Сообщается, что все три заложника, которых вооруженный мужчина взял в доме ветеранов в Калифорнии, мертвы. Также мертв сам злоумышленник.

«Представитель местной полиции Крис Чайлдс рассказал, что офицеры полиции проникли в помещение, где удерживались заложники, примерно в 18:00 по местному времени. Внутри были найдены все четыре трупа.

Известно, что все погибшие кроме нападавшего были женщинами. Они являлись сотрудницами дома для ветеранов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженный мужчина проник в здание дома ветеранов в тот момент, когда там проходила вечеринка. Он позволил некоторым находящимся внутри покинуть помещение. В момент захвата заложников на вечеринке присутствовали от 10 до 15 человек.

Выдвигал ли злоумышленник какие-либо требования не сообщается.