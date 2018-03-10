Суббота, 10 Марта 2018 года
10:02:23 МСК

Полиция: Все заложники, взятые в доме ветеранов в Калифорнии, мертвы

Происшествия

Нападавший также мертв

Полиция: Все заложники, взятые в доме ветеранов в Калифорнии, мертвы
Иллюстрация: Maxpixel.freegreatpicture.com
Полиция

Вашингтон, 10 марта 2018, 08:16 — REGNUM  Полиция США официально подтвердила факт гибели всех заложников в доме ветеранов в Калифорнии. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает Fox News.

Сообщается, что все три заложника, которых вооруженный мужчина взял в доме ветеранов в Калифорнии, мертвы. Также мертв сам злоумышленник.

«Представитель местной полиции Крис Чайлдс рассказал, что офицеры полиции проникли в помещение, где удерживались заложники, примерно в 18:00 по местному времени. Внутри были найдены все четыре трупа.

Известно, что все погибшие кроме нападавшего были женщинами. Они являлись сотрудницами дома для ветеранов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженный мужчина проник в здание дома ветеранов в тот момент, когда там проходила вечеринка. Он позволил некоторым находящимся внутри покинуть помещение. В момент захвата заложников на вечеринке присутствовали от 10 до 15 человек.

Выдвигал ли злоумышленник какие-либо требования не сообщается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить