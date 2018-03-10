Личность напавшего на дом ветеранов в Калифорнии установлена

Сакраменто, США, , 05:53 — REGNUM Установлена личность мужчины, удерживающего заложников в доме ветеранов в городе Йонтвил (штат Калифорния, США). Об этом в ходе пресс-конференции сообщил шериф округа Напа Джон Робертсон, трансляцию вел телеканал Fox News.

Робертсон отказался назвать имя злоумышленника, пояснив, что эти сведения пока нельзя обнародовать. Он отметил, что полицейские не раз пытались выйти на контакт с вооруженным мужчиной, однако сделать это пока не удалось.

Шериф подтвердил, что в заложниках остаются три человека, все они работают в учреждении. Информации об их состоянии нет. Злоумышленник вооружен винтовкой.

Угроза общественности в связи с атакой на дом ветеранов отсутствует, добавил он.

Издание Napa Valley Register сообщает, что злоумышленнику — 36 лет, он участвовал в программе для участников боевых действий, получивших эмоциональную травму. В феврале мужчину исключили из программы.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на дом ветеранов в Йонтвиле произошло 9 марта. Здание оцеплено прибывшими на место сотрудниками полиции.

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