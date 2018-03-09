Беспилотник США пролетел вдоль линии разграничения в Донбассе

Донецк, , 23:59 — REGNUM Беспилотник RQ-4B Global Hawk, принадлежащий военно-воздушным силам (ВВС) США, провел разведку у линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщил в соцсети Twitter сервис отслеживания перемещения авиации PlaneRadar.

«Беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США, бортовым номером 05−2024, взлетевший с авиабазы Sigonella (Италия), вошел в украинское воздушное пространство и направился к линии разграничения в Донбассе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник ВВС США осуществлял полет на высоте около 15,8 тыс. метров вдоль линии разграничения, не пересекая ее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года. За прошедшие несколько лет ВСУ предпринимали несколько попыток масштабного наступления на позиции войск Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), однако нападения заканчивались полным провалом.

Читайте также: ВСУ обстреляли из минометов четыре населенных пункта в ДНР