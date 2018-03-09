В Калифорнии неизвестный взял в заложники трех человек

Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Неизвестный с оружием взял в заложники трех человек в центре для ветеранов в Калифорнии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местную службу пожарной охраны.

ЧП произошло в пятницу, 9 марта, в городе Йонтвил.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, оцепили здание центра.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля 2018 г. в городе Паркленд 19-летний Николас Круз совершил нападение на школу, из которой был исключен. 17 человек погибли, еще 15 — получили ранения.

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