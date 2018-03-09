СКР проводит проверку по факту гибели детей при пожаре в Марий Эл

Йошкар-Ола, 9 марта 2018, 22:48 — REGNUM По факту гибели двух детей при пожаре в Марий Эл проводится доследственная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Марий Эл.
Трагедия произошла в пятницу, 9 марта, в одной из деревень Медведевского района.
«По окончании тушения пожара обнаружены тела двух малолетних детей, — говорится в сообщении. — В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники».
Отмечается, что по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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