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В Дагестане расстреляли двух человек

Происшествия

Трагедия произошла в пятницу, 9 марта, в селе Герга

Махачкала, 9 марта 2018, 21:48 — REGNUM  В Дагестане местный житель расстрелял двух человек — сотрудника силовых структур и гражданское лицо. Об этом сообщил РИА «Дагестан» источник в правоохранительных органах региона.

Трагедия произошла в пятницу, 9 марта, в селе Герга.

«По предварительным данным, стрелявший не относится к боевикам, — сказал источник. — Известно, что между ним и убитыми произошел бытовой конфликт, после чего первый достал оружие и стал стрелять».

Сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» задержали подозреваемого. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Некоторые издания опубликовали сообщения, что стрелявший — боевик, а погибшие — бойцы ФСБ, — отметил собеседник. — Эти сообщения недостоверные».

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