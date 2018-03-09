СКР проводит проверку по факту ДТП с микроавтобусом в Якутии

Якутск, , 20:39 — REGNUM По факту крупного ДТП в Горном районе Якутии проводится процессуальная проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Саха (Якутия).

«В настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, — говорится в сообщении. — Проводится осмотр места происшествия, а также иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Горном районе Якутии частный микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате инцидента погибли 4 человека, еще пятеро получили различные травмы.

Трагедия произошла на 143-м км федеральной автодороги А-331 «Вилюй».

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