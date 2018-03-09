В Ставропольском крае в результате ДТП погибли три человека

Ставрополь, , 16:12 — REGNUM В Ставропольском крае столкнулись два легковых автомобиля. Об этом, как передает ГТРК «Ставрополье», сообщили в краевой Госавтоинспекции.

ДТП произошло в пятницу, 9 марта, на 10-м км автодороги Светлоград — Летняя Ставка в Петровском районе. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека, еще четверо получили различные травмы.

«Двигаясь в тумане, водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, передает вещатель. — Там он лоб в лоб столкнулся с вазовской «девяткой».

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.

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