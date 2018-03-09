В Киеве избили депутата рады «до потери сознания»

Киев, , 13:23 — REGNUM В Киеве группа неизвестных избила народного депутата, члена националистической партии «Свобода» Юрия Левченко. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на депутата Киевсовета Святослава Кутняка.

По словам Кутняка, Левченко был избит «до потери сознания». Также он мог получить ожоги в результате использования нападавшими баллончика с газом.

В настоящее время Левченко помещен в больницу.

Кутняк также рассказал, что причиной конфликта стали протесты местных жителей одного из районов Киева против строительства высотного здания на том месте, где стоят их гаражи.

Левченко и Кутняк вместе с местными жителями протестовали против возведения этого здания. Кутняк утверждает, что атаковали их «наемники Кличко» (имеется в виду киевский градоначальник Виталий Кличко.

В свою очередь, в киевской полиции заявили, что работники городской службы благоустройства проводили демонтаж гаражей согласно предписанию. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия.