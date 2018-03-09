Пятница, 9 Марта 2018 года
22:28:23 МСК

Выброс газа произошел на одной из разведочных скважин на Ямале

Происшествия

К счастью, никто не пострадал

Салехард, 9 марта 2018, 13:01 — REGNUM  На разведочной скважине ООО «Кынско-Часельское нефтегаз», которое входит в структуры «Роснефти», произошел выброс газа и воды. Скважина расположена в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики России.

Сообщается, что 9 марта в 8:00 по московскому времени в Красноселькупском районе на разведочной газовой скважине N221 («РН-Газ» — ООО «Кынско-Часельское нефтегаз») Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения произошло газоводопроявление с открытым фонтанированием (до двух метров) без возгорания.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

На данный момент скважина полностью обесточена, а персонал эвакуирован на безопасное расстояние.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газодобыча и транспортировка газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить