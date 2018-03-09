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В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и ребёнка

Происшествия

Ими оказались жители Абдулинского района Оренбургской области, 1978, 1975 и 1972 годов рождения

Оренбург, 9 марта 2018, 12:35 — REGNUM  В Оренбургской области задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена и его семилетнего сына. Под подозрение попали жители Абдулинского района Оренбургской области, 1978, 1975 и 1972 годов рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении.

Напомним, 17 января на улице Карагандинской Оренбурга в салоне автомобиля «Тойота» были найдены тела 35-летнего бизнесмена и ребёнка. Было возбуждено уголовное дело. Его ведёт Главное следственное управление СКР.

Следствие на личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Также устанавливаются мотивы совершённого преступления и роль каждого из подозреваемых.

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Убийства и жестокое обращение с детьми

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