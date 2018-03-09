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В результатет ДТП в Горном районе Якутии погибли четыре человека

Происшествия

Столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль

Якутск, 9 марта 2018, 10:57 — REGNUM  На 155-м километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй» в Горном районе Якутии частный микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-службы главного управления МЧС по региону.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, четверо них погибли. Всего в микроавтобусе находились 12 человек, в том числе несовершеннолетний.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия

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