На Украине задержали главу центра освобождения пленных

Киев, , 06:08 — REGNUM Руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан задержан на линии разграничения с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщает украинское сетевое издание «Страна.ua».

Отмечается, что силовики задержали Рубана на блокпосту с украинской стороны. Опубликован снимок главы «Офицерского корпуса» в наручниках и видео процедуры задержания.

На кадрах запечатлен Рубан, стоящий возле белого микроавтобуса с раскрытой задней дверью. На землю выгружена мебель — столы и шкафы, поверх которых разложено оружие и боеприпасы.

Предполагается, что Рубана задержали за попытку провоза на территорию Украины запрещенных предметов. Об этом в частности написал на своей странице в соцсети Facebook замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгий Тука.

«Под видом переселенца этот «генерал» пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан в мебели», — написал Тука.

Чиновник также опубликовал фото, на котором видны десятки автоматов Калашникова и снаряды для РПГ. Он отметил, что официально задержание Рубана не подтверждено.

Владимир Рубан содействует переговорам по обмену пленными между Киевом и республиками Донбасса с 2014 года. В феврале 2017 года вместе с депутатом верховной рады Надеждой Савченко Рубан побывал в ДНР и ЛНР. После этого СБУ аннулировала его разрешение на выезд в республики за нарушение порядка пересечения линии разграничения.