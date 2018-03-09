В Хабаровске нашли мешок с фрагментами человеческих тел

Хабаровск, , 01:30 — REGNUM Отрубленные кисти рук обнаружены в одной из проток реки Амур на территории города Хабаровска. Фрагменты человеческих тел — не криминального происхождения, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

Сообщение об обнаружении в реке пакета с человеческими останками появилось 8 марта в сообществе «Криминальный Хабаровск» в Instagram. Находку сделали местные жители.

Прибывшие на место правоохранители насчитали 26−28 пар кистей рук. Отмечалось, что вместе с фрагментами тел лежали в мешке лежали медицинские бахилы.

Речь идет о биологических объектах, по которым проводились судебно-медицинские исследования, пояснили в СК. Эксперты таким образом устанавливали сведения о лицах. Отрубленные кисти — не криминального происхождения, останки утилизированы не предусмотренным законом способом.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Итогом проверки станет правовая оценка действий должностных лиц судебно-медицинского учреждения города Хабаровска, на которых лежит ответственность за утилизацию биологических объектов.

Вероятно, правила утилизации медицинских отходов нарушили сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы, отмечают местные СМИ. Кисти отделяют в морге от неопознанных тел, чтобы установить личности погибших.