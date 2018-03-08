Карета скорой помощи попала в аварию в Подмосковье

Пушкино, Московская область, , 22:22 — REGNUM В Подмосковье попала в ДТП автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в четверг, 8 марта, на улице Учинская в Пушкино.

«В Пушкине произошло ДТП с участием двух единиц транспорта с участием кареты скорой помощи, — сказали в ведомстве. — Пострадали двое человек».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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