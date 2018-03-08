Охранник Порошенко обнаружен мертвым рядом с резиденцией

Киев, , 19:10 — REGNUM В Киевской области найден мертвым сержант полка особого назначения нацполиции, охранявший имение президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на источник.

По предварительным данным, трагедия произошла 23 февраля 2018 г. в Конча-Заспе (Обуховский район).

«О загадочной гибели полицейского вышла новость на одном из сайтов, но вскоре после этого она была оперативно удалена», — передает вещатель.

По факту гибели сержанта полиции было возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта на Украине вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за доведение до самоубийства.

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