В Калужской области раскрыто убийство, совершенное в 2016 г

Калуга, , 16:44 — REGNUM Два года назад, 22 апреля 2016 года, в вечернее время в лесном массиве города Обнинска Калужской области было обнаружено тело 19-летней студентки Института атомной энергетики с признаками насильственной смерти.

Как сообщили 8 марта корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управления СКР, раскрыть преступление по «горячим следам» не удалось и уголовное дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета России, а ход его расследования поставлен на контроль главы ведомства.

В течение двух лет следователи Главного следственного управления СКР совместно с оперативными сотрудниками проводили масштабную аналитическую и оперативно-розыскную работу. Анализировался весь массив транспортных средств, попавших в камеры видеонаблюдения в районе совершения преступления и прилегающих к нему.

Наряду с этим, экспертные учреждения СКР и других ведомств проводили многочисленные генотипоскопические экспертизы, сравнивая биологические образцы с места происшествия с образцами лиц, которые могли быть причастны к преступлению. И вот наконец результаты этой работы дали результат.

По данным следствия, к совершению преступления могут быть причастны два брата — местные жители. Именно они подозреватся в совершении разбойного нападения на возвращавшуюся в общежитие студентку.

Подозреваемые задержаны и в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. В ходе допросов подозреваемые в зверском убийстве 19-летней студентки признали свою вину и дали показания по обстоятельствам совершенного преступления.

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