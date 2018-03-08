В Киеве неизвестный обстрелял из гранатомета ресторан

Киев, , 12:40 — REGNUM В центре Киева неизвестный обстреляли из гранатомета террасу одного из ресторанов. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба киевской полиции.

Сообщается, что неизвестный произвел обстрел из гранатомета террасы ресторана, расположенного на лице Владимирской.

Инцидент произошел в ночь на 8 марта. В здании ресторана после обстрела начался пожар. К счастью, в ночное время в ресторане никого не было и в результате обстрела никто не пострадал.

В полиции отметили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного, который произвел выстрел. Недалеко от место преступления уже обнаружен тубус от гранатомета.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).