Штормовое предупреждение объявлено на Сахалине из-за мощного циклона

Южно-Сахалинск, , 10:29 — REGNUM На Сахалине объявлено штормовое предупреждение в связи в надвигающимся на остров циклоном. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.

Сообщается, что 9 марта на территории Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Углегорского, Макаровского, Долинского районов и города Южно-Сахалинска ожидаются сильные, местами очень сильные осадки в виде снега, на крайнем юге с дождём.

Уточняется, что местами могут возникнуть отложения мокрого снега толщиной от 35 см и более. Есть вероятность схода лавин.

В связи с плохими погодными условиями движение пассажирских автобусов по маршрутам Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Макаров и Южно-Сахалинск — Углегорск будет закрыто.

В МЧС уверяют, что силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных являений полностью готовы к реагированию.