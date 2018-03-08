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UTair – о самолете с Явлинским: разгерметизации не было

Происшествия

Сигнал о нарушении регулировки давления был, но прекратился

Сургут, Югра, 8 марта 2018, 03:17 — REGNUM  Информация о разгерметизации пассажирского самолета авиакомпании UTair, транспортировавшего кандидата в президенты РФ Григория Явлинского («Яблоко»), не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Комментируя заявление пресс-секретаря «Яблока» Игоря Яковлева, в UTair пояснили, что по пути из Грозного в Москву пилотам при снижении поступил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления.

В результате было принято решение посадить воздушное судно. Но через две минуты сигнал прекратился, и посадка прошла в штатном режиме. Пассажиры не жаловались на плохое самочувствие.

Напомним, 7 марта Яковлев сообщил, что самолет, на котором летел Явлинский разгерметизировался.

«Хотя они сами этого не почувствовали, но проблема была в том, что самолет стал резко снижаться, буквально за несколько минут с высоты десять тысяч метров до четырех-пяти тысяч», — заявил Яковлев.

По словам пресс-секретаря, многим пассажирам стало плохо. У кандидата в президенты «сильно заложило уши».

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