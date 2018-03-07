Кадыров раскрыл детали крушения Ми-8 с пограничниками на борту

Грозный, , 21:31 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил подробности крушения вертолета Ми-8 в результате которого погибли шесть человек. Соответствующую информацию он опубликовал сегодня, 7 марта, в своем канале в Telegram.

По словам Кадырова, вертолёт пограничного управления, который базируется в Тусхарое Итум-калинского района, вылетел, чтобы отвезти пограничников на заставу.

«Вертолёт снизился, чтобы высадить пограничников. Когда он завис в двух метрах от земли произошёл резкий порыв ветра. Вертолёт заволокло, двое пограничников успели спрыгнуть. 7 человек оставались в вертолёте, когда он уже с обрыва высотой в 150 метров упал в пропасть», — сообщает Кадыров.

Из упавшего вертолета были извлечены пять трупов и двое тяжелораненных бойцов. Один из раненых скончался в республиканском госпитале, второй находится в стабильно тяжелом состоянии. Медики решают, позволит ли состояние раненного перевезти его в госпиталь в Москву.

«Я желаю скорейшего выздоровления раненому бойцу, и приношу искренние соболезнования семьям погибших», — написал Кадыров.