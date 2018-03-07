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На юго-востоке Ирана зафиксировано сильное землетрясение

Происшествия

В район землетрясения направлены две команды «Красного полумесяца»

Тегеран, 7 марта 2018, 21:03 — REGNUM  На юго-востоке Ирана зафиксировано мощное землетрясение, 7 марта передает агентство Reuters.

Эпицентр землетрясения находится в 14 км от города Кануи в иранской провинции Керман.

По информации государственных СМИ Ирана, магнитуда землетрясения составила 5,4. Магнитуда повторных подземных толчков достигала 4,9.

Информации о пострадавших в результате землетрясения пока нет. В район землетрясения направлены две команды «Красного полумесяца».

Напомним, в ноябре 2017 года на границе Ирана и Ирака произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,3, которое унесло жизни не менее 600 человек.

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Землетрясения

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