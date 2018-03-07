«Такого быть не может» – Луговой о причастности РФ к «отравлению» Скрипаля

Москва, , 19:09 — REGNUM Если бы российские спецслужбы и вправду выбирали жертву, то, скорее всего, выбрали бы Олега Гордиевского, считает член комитета РФ по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Об этом он заявил в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», комментируя прозвучавшую в зале версию о том, что Сергей Скрипаль был «наказан» своими бывшими коллегами, чтобы «другим неповадно было».

«Как вы понимаете, последние 10 лет я находился под особым вниманием Великобритании и США в силу известных причин, — заявил Луговой. — И как никто другой общался со многими представителями Лондона и СМИ, которые рассказывали, как в Англии поживают наши перебежчики. Здесь упоминалась фамилия Гордиевский. Если выбирать жертву, то выбрали бы, конечно, его. Тем более известно, где он живёт. Никто не нанёс такой пощечины советским спецслужбам, как он, когда англичане в 1985 вывезли его в багажнике автомобиля через финскую границу».

При этом Луговой пояснил, что во взаимодействии спецслужб есть особые правила, которые никто не будет нарушать.

«То, что произошло (со Скрипалём — прим. ИА REGNUM ), нарушало бы все правила игры, и с нами бы уже больше никто играть не стал», — отметил Луговой.

Что касается природы случившегося с Сергеем Скрипалём, то парламентарий предположил, что это либо несчастный случай, либо заранее спланированная антироссийская провокация.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уже отреагировал на случившееся с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём. Как заверил Джонсон, будут приняты все необходимые меры для защиты подданных Её Величества в случае «подтверждения подозрений» по поводу инцидента с отравлением мужчины и женщины в городе Солсбери. Более того, шеф британского МИД подчеркнул, что Россия «оспаривает фундаментальную основу международного порядка», и Лондон будет вынужден продолжать «реагировать силой и решительностью» и отстаивать продление санкций в отношении Москвы.

Напомним, что 66-летним мужчиной и 33-летней женщиной, которые 5 марта почувствовали себя плохо в торговом центре в Солсбери из-за «воздействия неизвестного вещества» и были госпитализированы, оказались бывший сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Скрипаль, шпионивший на Великобританию, и его дочь Юлия.

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