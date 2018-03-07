Советник главы Росгвардии назвал Сергея Скрипаля «отработанным материалом»

Москва, , 18:10 — REGNUM Российским спецслужбам не было никакого смысла ликвидировать бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 7 марта в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале».

«Россия не проводит операций по ликвидации с 1950-х годов, — сообщил Хинштейн. — Спецслужбам РФ не было никакого смысла ликвидировать бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля. Скрипаль — абсолютно отработанный материал. Он перестал служить в ГРУ в 1999 году, затем был разоблачён нашей контрразведкой, осуждён, находился за решёткой и в 2010 году был обменен на людей, обвинённых за границей в работе на нашу разведку».

При этом советник отметил, что Скрипаль не единственный из числа предателей, которые живут на Западе. За границей, по его словам, находится не менее 30 бывших сотрудников спецслужб, которые или сбежали, или были разоблачены и получили возможность уехать.

«Нет никакого смысла ликвидировать человека, который не располагал никакими секретами, ничего не знал и не выступал с какими-либо обвинениями или разоблачениями, — подчеркнул Хинштейн. — Следуя людоедской логике, следовало бы разобраться с Олегом Гордиевским. Что произошло со Скрипалем, никто не ответит. Всегда всё упирается в принцип «кому выгодно?». Гибель Скрипаля абсолютно невыгодна российской стороне, тем более перед выборами и накануне новой холодной войны. Он ничего не знал. Никакой угрозы не представлял».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 66-летний гражданин России, бывший полковник ГРУ, осуждённый за шпионаж в пользу Великобритании, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в городе Солсбери в Великобритании 5 марта. Оба доставлены в критическом состоянии в больницу. Среди версий, которые рассматриваются на данный момент британскими правоохранительными органами, «покушение на убийство, спонсированное государством». Представитель британской полиции Кир Притчард отметил, что основная версия инцидента в Солсбери пока не определена.

Читайте ранее в этом сюжете: У полиции Великобритании есть несколько версий отравления Скрипаля