СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 в Чечне

Москва, , 16:45 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-8 в Чечне. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Установлено, что вертолет войсковой части выполнял плановый полёт. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землёй», — говорится в сообщении.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 351 УК России «Нарушение правил полётов, повлёкшее тяжкие последствия».

На месте происшествия в настоящее время работает следственно-оперативная группа. К расследованию привлечены криминалисты военного следственного управления Следственного комитета по Южному военному округу.

Как передавало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 потерпел крушение 7 марта в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе Чечни.

По предварительным данным, на борту вертолёта находились семь человек. Шесть из них погибли, ещё один получил тяжёлые ранения.

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