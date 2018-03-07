Дело «оружейной банды»: обыски в 27 регионах страны, сотни боеприпасов

Великий Новгород, , 16:44 — REGNUM Прокуратура Новгородской области признала законным и обоснованным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении двух новгородцев, которые подозреваются в незаконном сбыте огнестрельного оружия. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 марта, в пресс-службе ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 222 УК РФ.

Криминальный бизнес и его организаторы были выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России после «проверочной закупки», которые правоохранительные органы провели с 23 по 25 января 2018 года. В эти дни, по версии следствия, подозреваемые сбыли лицам, действующим в рамках оперативно-розыскных мероприятий, самодельно доработанное огнестрельное оружие и около 300 боеприпасов за 40 тыс. рублей.

По информации ФСБ России, в Великом Новгороде были задержаны организатор криминального бизнеса и трое его сообщников. Одновременно в 27 регионах страны (от южной части России до Сибири) были проведены обыски у лиц, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения.

В результате из незаконного оборота были изъяты 51 единица огнестрельного оружия. Среди них — пулемёты «РПК», «Максим», пистолет-пулемёт «Судаева», автоматы «АК-47», «АК-74», карабины и винтовки «Мосина», «Винчестер», «Вепрь», пистолеты «ТТ», «ПМ», «Беретта», «Тангфолио», «Сталкер», револьверы «Наган», а также основные и комплектующие части к стрелковому вооружению. Кроме того, изъято свыше 3 кг взрывчатки, средства инициирования взрыва, более 5,5 тыс. патронов различного калибра, 10 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Также прекращена деятельность пяти мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия, расположенных в Московской, Новгородской, Челябинской и Ростовской областях.

В пресс-службе ФСБ уточнили, что в настоящее время оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Устанавливаются факты возможной причастности задержанных к совершению иных преступлений на территории Российской Федерации.