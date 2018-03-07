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В Чечне разбился вертолет Ми-8, есть жертвы

Происшествия

Причины происшествия выясняются

Грозный, 7 марта 2018, 14:02 — REGNUM  По меньшей мере пятеро из девяти находившихся на борту разбившегося в Чечне вертолета Ми-8 погибли, сообщил 7 марта источник в силовых структурах республики.

«По предварительным данным, погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту», — цитирует РИА Новости собеседника.

По предварительной информации, вертолет рухнул в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе, о причинах происшествия на данный момент неизвестно.

Добавим, что из-за большого числа аварий с участием вертолётов Ми-8 президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о сокращении срока эксплуатации пассажирских вертолетов.

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Ранее транспортный Ми-8 совершил аварийную посадку в Томской области, в результате инцидента погибли оба пилота.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы основные версии крушения вертолета Ми-8 в Томской области

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Авиапроисшествия
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