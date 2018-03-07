В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть погибшие

Грозный, , 13:56 — REGNUM В Чечне сегодня, 7 марта, около полудня, произошла авиакатастрофа — в Итум-Калинском районе потерпел крушение вертолет Ми-8. По предварительным данным, есть погибшие. Их число может составлять до восьми человек.

По данным источника в правоохранительных структурах республики, всего на борту находились девять человек. Вертолет принадлежал, по предварительной информации, Пограничной службе.

В настоящее время спасатели еще не добрались до места падения вертолета. По некоторым данным, он упал в ущелье Хангихой. В республиканском МЧС сообщили о том, что поисковые работы начались в районе села Тусхарой.

Причины падения пока не называются, обстоятельства ЧП устанавливаются.

Отметим, что крушение вертолета произошло в отдаленном районе, где в настоящее время МЧС проводит учения. Его участники на пяти единицах техники пробираются на место падения, пишет канал Mash.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2005 году в Чечне при крушении военного вертолета Ми-8 погибли 15 человек. Следовавший из Беслана в Ханкалу вертолет зацепился за ЛЭП, упал на поле в районе между Заводским районом Грозного и населенным пунктом Урус-Мартан.

В апреле 2007 года в Шатойском районе Чечни в ходе выполнения задачи по перевозке десанта произошло крушение военного вертолета Ми-8. В результате аварии погибли 18 человек, находившихся на борту.