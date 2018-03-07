«Потеря свободы и ребёнка»: подробности дела главного налоговика Зауралья

Курган, , 11:06 — REGNUM Бывшего руководителя Федеральной налоговой службы по Курганской области оставили под арестом до 22 апреля. Суд апелляционной инстанции по рассмотрению жалобы Владимира Р. не изменил прежнюю меру пресечения на домашний арест. Надежды на залог в 2 млн рублей не оправдались. Об этом СМИ сообщил помощник председателя Курганского областного суда Василий Шалай.

Напомним, 22 февраля 2018 года теперь уже бывший начальник УФНС по Курганской области Владимир Р. был задержан по подозрению в растрате и взятке. И 24 февраля Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Апелляция адвокатов об изменении меры пресечения была рассмотрена 6 февраля. Но суд оставил меру пресечения прежней.

По версии следствия, в феврале 2017 года Владимир Р. потребовал 3 млн рублей от крупного курганского застройщика, которому было предъявлено требование об уплате недоимки по налогам на 50 млн рублей. Реализуя преступный замысел, обвиняемый получил взятку в размере 500 тыс. рублей за непринятие мер налогового контроля. Остальные деньги застройщик платить не стал, так как через суд доказал необоснованность претензий регионального УФНС. Что касается растраты, то Владимиру Р. вменяются 294 поездки на служебном автомобиле «Тойота-Хайлендер», заправленном казенным бензином, по личным делам в Тюмень, где проживает его семья. Горюче-смазочные материалы якобы списывались через фиктивные путевые листы. Тем самым, по версии следствия, государству причинён ущерб в размере 320 тысяч рублей.

На суде апелляционной инстанции Владимир Р. отчаянно доказывал свою невиновность, называя уголовное дело против него абсурдным. И вновь вскрылись детали этого непростого уголовного дела.

Адвокат Владимира Р. Ирина Колпакова заявила, что вина ее клиента не доказана. Возбужденное против него уголовное дело расследуется год, но Владимир Р. не скрылся от следствия. Сотрудничал и выезжал на допросы не по повестке, а по звонку следователя. Его загранпаспорт хранится в МВД. Выехать из страны он не может. Давления на свидетелей, которых допросили еще прошлым летом, он не оказывал и с ними не встречался.

Когда дали слово Владимиру Р., тот поведал, что сотрудники ОПЭП постоянно навещают его в следственном изоляторе и заставляют оговорить себя. Всё обвинение во взяточничестве строится на показаниях застройщика.

«Взятку он мне якобы дал 22 февраля 2017 года за неприменение контрольных мероприятий в отношении его организаций, в том числе ООО «Пароблок», единственным участником которого является сам. Оно с сентября 2015 года состоит на учете в инспекции по городу Челябинску. Также из его показаний следует, что взятку он дал за непринятие контрольных мероприятий в отношении ИП «Баскаль», но 23 марта 2016 года арбитражный суд Курганской области запретил принудительно взыскивать с него пени и налоги. Этот судебный акт вступил в силу 10 января 2018 года — гораздо позднее, чем было совершено предполагаемое преступление. Заявление о даче взятки он пишет спустя десять месяцев, в декабре 2017 года», — передает слова Владимира Р. на суде портал 45.ru.

Поездки в Тюмень, где проживает его семья, Владимир Р. поясняет служебной необходимостью. С октября 2014 года по соглашению УФМС и ФСБ по Курганской области он якобы совершал выездную проверку, по итогам которой «Тюменьтел» доплатило 60 млн рублей налогов. Кроме того, Владимир Р. утверждает, что заявление о взятке появилось, когда УФНС выявила нарушения в декларациях высокопоставленных госслужащих и силовиков Зауралья. И добавил личный момент: в результате травли в СМИ, обысков и допросов его беременная жена потеряла ребенка.

Защитники Владимира Р., а над его делом работают три адвоката, заявили о кассации на решение оставить их подзащитного под стражей.

Отметим, что начальником УФНС Владимир Р. был назначен в декабре 2014 года. Он сменил Юрия К., осуждённого за превышение полномочий на три года условно. Сейчас налоговой службой Зауралья руководит Марат Сагитуллин, который, как и его предшественник, приехал из Тюменской области и до этого был заместителем руководителя УФНС по Курганской области.

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