Среда, 7 Марта 2018 года
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В США грузовой поезд протаранил цистерну с кислотой

Происшествия

Госпитализировано трое пострадавших

Вашингтон, 7 марта 2018, 08:51 — REGNUM  В США грузовой поезд столкнулся с цистерной, в которой было более 22 тонн 36%-ного раствора соляной кислоты, сообщает телеканал WPXI-TV.

Инцидент произошел рано утром 6 марта в округе Вашингтон (штат Пенсильвания). Из-за столкновения поезда с грузовиком-цистерной пострадали 11 человек.

Госпитализировано трое пострадавших, по данным Herald Standard, среди них водитель грузовика. Двое пострадавших надышались парами серной кислоты — это проводники грузового поезда.

С цистерной столкнулся грузовой состав компании CSX, основного железнодорожного перевозчика грузов на Восточном побережье США. В грузовом поезде находилось дизельное топливо.

На месте происшествия ведутся работы по недопущению попадания кислоты в находящуюся неподалеку реку.

15 жителей близлежащих домов эвакуированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Железнодорожные аварии

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