Конверт с зелёным порошком: в ФРГ отравились сотрудники райсуда

Ринтельн, Германия, , 08:18 — REGNUM В ФРГ пятеро сотрудников районного суда после вскрытия конверта почувствовали недомогание и были госпитализированы. Инцидент произошёл накануне, 6 марта, во второй половине дня в городе Ринтельн, федеральная земля Нижняя Саксония.

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Пострадавшие жаловались на удушье и находились в состояние паники, передаёт «Первый канал». Известно, что в конверте находился порошок зелёного цвета, однако что это было за вещество, пока не установлено.

По данным правоохранительных органов, район вокруг здания суда оцеплен полицией, люди эвакуированы, помещение обеззараживают.

Прибывшие на место медики осмотрели не только пострадавших, но и остальных судей. Госпитализация потребовалась пяти из 24 человек.

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Отправитель письма устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2018 года конверт с неизвестным содержимым был доставлен почтой в посольство Болгарии в Москве. Сотрудники дипломатического ведомства вызвали полицию и МЧС. Однако, по данным экспресс-анализа, содержимое отправлений угрозы не представляло.

Днём ранее — 14 февраля — подозрительный предмет был обнаружен в столице РФ в здании посольства Нидерландов. Тогда же СМИ сообщили о поступлении в дипмиссии ещё двух государств подозрительных конвертов. В посланиях находился неизвестный белый порошок.

13 февраля невестку президента США Ванессу Трамп доставили в больницу после вскрытия конверта с белым порошком. Письмо было адресовано её супругу, Дональду Трампу-младшему. Девушку госпитализировали профилактически, так как вещество оказалось безвредным.

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