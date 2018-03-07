Погоня со стрельбой в Мексике закончилась падением такси в пропасть

Акапулько, Мексика, , 07:52 — REGNUM Пять пассажиров такси погибли при падении машины с большой высоты в мексиканском курортном городе Акапулько, сообщает El Financiero.

Трагедия произошла 6 марта в 14 часов по местному времени на дороге, ведущей в престижный туристической район Гитаррон города Акапулько (штат Герреро). По словам свидетелей, автомобиль такси Nissan Tsuru преследовала вооруженная группа людей на черном грузовике.

Преследователи стреляли в сторону автомобиля. Водитель такси не справился с управлением на высокой скорости, и автомобиль сорвался с высокого проспекта Эссеника. Все находившиеся в машине мгновенно погибли.

Прибывшие на место аварии спасатели извлекли из разбитой машины тела трех мужчин и двух женщин. Полиция штата Герреро выясняет личности погибших.

Мексиканские города Акапулько, Ла-Пас, Сьюдад Виктория, Тихуана и Лос-Кобос вошли в десятку самых криминальных городов мира согласно рейтингу по итогам 2017 года. Большая часть преступлений в Мексике связана с деятельностью наркокартелей.