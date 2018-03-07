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Погоня со стрельбой в Мексике закончилась падением такси в пропасть

Происшествия

Пятеро неизвестных, уходивших от преследователей на такси, сорвались с трассы и погибли

Акапулько, Мексика, 7 марта 2018, 07:52 — REGNUM  Пять пассажиров такси погибли при падении машины с большой высоты в мексиканском курортном городе Акапулько, сообщает El Financiero.

Трагедия произошла 6 марта в 14 часов по местному времени на дороге, ведущей в престижный туристической район Гитаррон города Акапулько (штат Герреро). По словам свидетелей, автомобиль такси Nissan Tsuru преследовала вооруженная группа людей на черном грузовике.

Преследователи стреляли в сторону автомобиля. Водитель такси не справился с управлением на высокой скорости, и автомобиль сорвался с высокого проспекта Эссеника. Все находившиеся в машине мгновенно погибли.

Прибывшие на место аварии спасатели извлекли из разбитой машины тела трех мужчин и двух женщин. Полиция штата Герреро выясняет личности погибших.

Мексиканские города Акапулько, Ла-Пас, Сьюдад Виктория, Тихуана и Лос-Кобос вошли в десятку самых криминальных городов мира согласно рейтингу по итогам 2017 года. Большая часть преступлений в Мексике связана с деятельностью наркокартелей.

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Организованная преступность в Латинской Америке

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