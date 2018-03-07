Самолёт с главой Чукотки экстренно сел в Якутске

Якутск, , 05:17 — REGNUM Вынужденную посадку в Якутске совершил самолёт авиакомпании «Якутия», на борту которого находился губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. Он ночевал в аэропорту столицы Якутии, и покинул его 7 марта в 06:10 по местному времени (+9 мск), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Следовавший в Анадырь из Москвы авиалайнер приземлился в Якутске 6 марта в 20:40 по местному времени (+6 мск), сообщал телеканал «Якутия.24».

Вынужденную посадку пришлось совершить из-за не подходящих для посадки погодных условий аэропорта в Анадыре. В столицу Чукотки из Якутска Роман Копин полетел с промежуточным приземлением в Магадане.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года самолёт компании «Аэрофлот» выполнявший рейс Якутск-Москва с главой Якутии Егором Борисовым на борту, экстренно сел в Нижневартовске. Тогда причиной незапланированной посадки стало резкое ухудшение состояния здоровья двух пассажиров.