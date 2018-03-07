Москва, , 01:29 — REGNUM Росавиация опровергла подлинность расшифровки переговоров пилотов Ан-148 перед крушением, опубликованных в СМИ. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Сергей Извольский.«Росавиация не подтверждает подлинность опубликованной в СМИ «расшифровки» переговоров в кабине пилотов самолета Ан-148», — цитирует Извольского ТАСС.

По его словам, диалоги в ней перепутаны, добавлены некоторые слова.

«Представленная «расшифровка» дезинформирует общественность о происходившем в кабине. В ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров», — пояснил представитель Росавиации.

В ведомстве считают публикацию записи переговоров неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий действием.

Читайте также: «Зачем вниз? Куда?»: СМИ опубликовали переговоры пилотов рухнувшего Ан-148Напомним, ранее портал 78.ru опубликовал расшифровку переговоров экипажа Ан-148 непосредственно перед катастрофой. Также по информации издания многие сотрудники «Саратовских авиалиний» имели просроченные свидетельства — «из 82 сотрудников, среди которых пилоты, командиры воздушных судов, бортинженеры, 22 просто не имели никакого права приближаться к самолетам».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 февраля 2018 года в Подмосковье через несколько минут после взлета потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, летевший в Орск. Никто из находившихся на борту 65 пассажиров и 6 членов экипажа не выжил.

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По предварительной версии, перед вылетом пилоты воздушного судна не включили обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, что могло привести к обледенению приемников на фюзеляже и расхождению информации на датчиках.

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