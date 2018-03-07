Крушение российского самолёта Ан-26 в Сирии: все новости

Москва, , онлайн-трансляция — REGNUM

06:34 Крушение самолёта обсуждают и в Екатеринбурге. Кстати, именно там вчера, 6 марта, Владимира Путина застала новость об авиакатастрофе. Некоторые пользователи социальных сетей обращают внимание на преклонный возраст разбившегося Ан-26. Впрочем, другие советуют не спешить с выводами.

06:12 Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии из-за технической неисправности, пишет «Парламентская газета». «Думаю, самолет разбился из-за технической неисправности, ведь во время боевых действий и техника, и люди работают на запредельных возможностях», — сказал он.

05:32 Губернатор Камчатки Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при крушении Ан-26 в Сирии, сообщает «Камчатка-Информ». Среди погибших есть житель Камчатки — офицер эскадрильи отряда беспилотных летательных аппаратов 317 отдельного смешанного авиационного полка, который базируется в Елизово.

05:27 В списке погибших во время крушения военного самолета Ан-26 в Сирии значится житель Якутска, со ссылкой на ForumAvia сообщает SakhaPress.ru. Издание назвало имя погибшего и дату его рождения. Официальных данных об этом нет.

04:56 Российский военно-транспортный самолет Ан-26 мог не выдержать большую нагрузку при посадке. К тому же самолет активно эксплуатировался, совершая ежедневно по нескольку вылетов. Об этом сообщил журналист, утверждающий, что сам летал на разбившемся самолете, передает Business FM. «При заходе на посадку они, конечно, снижаются резко, как и все транспортные самолеты в Хмеймиме», — пояснил журналист. По его словам, дело не в рельефе местности. «Дело даже не столько в нем, сколько в том, что у них просто есть указание, чтобы практически пикировать, просто чтобы с земли их нельзя было достать, потому что они медленные и как цели они хороши. Поэтому они при заходе на посадку довольно быстро снижаются, резко теряют высоту, и, может быть, самолет просто не выдержал нагрузок, потому что самолет этот полгода назад приехал на базу», — сказал журналист. Разбившийся самолет активно использовался в Сирии — в основном для перелетов на небольшие расстояния. «При заходе на посадку они очень резко начинали пикировать. А самолет, видавший виды, такой чуть ли не с афганской войны, по нему видно было, что он как следует потрепанный жизнью, видимо, не выдержал больших нагрузок, потому что каждый день вылеты, бывает по несколько штук, — сказал журналист. — Даже я летал, там за один день четыре перелета было. И, видимо, такой каждодневной эксплуатации старая техника не выдержала».

04:28 На месте крушения российского самолета Ан-26 в Сирии работает специальная комиссия, расследующая трагический инцидент, сообщили в Минобороны РФ.

04:05 Разбившийся в Сирии российский самолет Ан-26 мог потерпеть крушение, выполняя «афганский заход» — маневр, предпринимаемый пилотами для снижения риска быть сбитыми с земли, передает РЕН ТВ. Во время «афганского захода» самолет идет на посаду под максимально острым допустимым углом. При этом пилот резко снижает скорость машины. «Если заход осуществляется в нестандартном, скажем так, режиме, естественно, могли быть ошибки экипажа, — считает экс-пилот гражданской авиации Сергей Золотухин. — В большинстве случаев, если самолет не долетает немного до полосы, это, как правило, ошибки при заходе».

03:50 Версия ошибки пилота при крушении российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии имеет право на существование, считает военный историк Борис Юлин, передает РЕН ТВ. «Это, Вы знаете, принцип опытного сапера. Если сапер очень опытный, его лучше на некоторое время отправить в тыл, потому что он теряет страх и может совершить ошибку. Так же и здесь: ошибку может совершить кто угодно», — сказал эксперт.

03:19 Недостаток топлива мог стать одной из причин крушения российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии. Такого мнения придерживаются специалисты, чьи слова цитирует Business FM. «Здесь, не долетая до полосы, больше, скорее всего, вина все-таки техническая будет, связанная или с отказом системы управления, гидравлической системой, так и органов управления непосредственно тросовой проводкой, с рулями направления, закрылками или же двигателем с силовой установкой, когда он тягу теряет, — сказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. — В общем-то, это другие причины там могут быть, разные, и по топливу можно сказать, и опять по регулировке систем управления». Майор ВВС летчик-инструктор Андрей Красноперов высказал такие соображения: «Самолеты готовы летать, просто другой вопрос — тут надо смотреть за скоростью именно на снижении, и учитывая, что самолет садится, большой перелет сделал, допустим, то он взлетал, заправка топлива у него была максимальная (там в крылья топливо заливают), то при посадке топливо израсходовалось, и остается там фактически топливо, как правило, садятся с безопасным запасом топлива. Есть аварийный запас топлива — минимальный». «Фактически самолет становится легким, и поэтому усадить легкий самолет гораздо тяжелее, чем тяжелый, — сказал Красноперов. — То есть если бы он был с полной заправкой топлива, он бы как бы к земле шел, а тут, учитывая его всю эту механизацию крыла и учитывая то, что он легкий, топлива нет, и вот, когда он садится с крутой глиссадой и происходит боковой сильный ветер, самолет идет фактически со скольжением, с углом сноса он садится, ну если еще скольжение, еще педальку дать, тебя с полосы сносит, и ты пытаешься довернуть на полосу».

02:48 Версию обстрела с земли разбившегося в Сирии российского транспортного самолета Ан-26 полностью исключать не следует, считает военный журналист Роман Сапоньков, передает BFM.ru. «Буквально не далее чем в новогоднюю ночь и после новогодней ночи, 3 января, авиабазу обстреливали, пока из неустановленных средств, либо минометный обстрел, — сказал журналист. — По официальной версии Минобороны, либо дронами, несущими взрывчатку, эта версия имеет место, поэтому я бы не исключал на 100% обстрел с земли». Журналист подчеркнул, что сбой в работе машины по-видимому, произошел на небольшой высоте. «500 метров — в принципе, высота должна быть при этом довольно маленькая, особенно если это был заход на посадку, насколько я понимаю, он упал с южного торца ВПП, по предварительным данным, — сказал Сапоньков. — Но если он заходил низко над землей, и его обстреляли, и встал двигатель, и тем более если там два двигателя по какой-то причине, если там попадание было, то он упадет сразу же». По словам журналиста, он был в Сирии и видел, что на аэродром самолеты заходят на посадку достаточно низко над землей, проходя над строениями у взлетно-посадочной полосы.

02:31 Западные СМИ распространили новость о трагедии в Хмеймиме (Сирия), где разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26. «Российский военный самолет в Сирии убил десятки людей» — под таким заголовком вышла новость на ВВС News. «Российские военные оперативно заявили, что самолет не был сбит и обосновали катастрофу технической ошибкой», — пишет газета Chicago Tribune.

02:17 Украинские СМИ назвали ошибку пилотирования основной версией крушения российского самолета Ан-26 в Сирии. «Отмечается, что на данный момент основная версия крушения — ошибка пилотирования», — сообщаетУНИАН.

02:00 Траурная акция в память погибших в Сирии российских военных, находившихся в транспортном самолете Ан-26, началась в Севастополе в 20:30 (время местное), сообщает Информационный канал Севастополя. Жители города собрались почтить память погибших у Мемориала авиаторам-черноморцам на проспекте Генерала Острякова.

01:30 Трагедия с российским военно-транспортным самолетом Ан-26, разбившимся 6 марта при посадке в Хмеймиме, могла произойти и в другом регионе. С Сирией она непосредственно не связана, считает бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич, передает НСН. «Самолеты Ан-26 находятся в эксплуатации уже десятки лет. Я еще школьником летал на нем. Поэтому это никоим образом не связано с самолетом по происхождению», — сказал эксперт. По словам Лукашевича, причина может быть в старости самолета или в его плохом обслуживании. Теоретически не исключена и ошибка пилота. «Но говорят, что технические причины. Это не самолет, это просто нелепая ситуация, — сказал Лукашевич. — Я бы вообще не стал связывать это с Сирией. Это могло случиться в любом месте, в том числе в России».

01:03 Версия отказа двигателя военно-транспортного самолета Ан-26, разбившегося при посадке на аэродром Хмеймим (Сирия) — наиболее вероятная, считает заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, передает РЕН ТВ. «Я думаю дело не в заходе на посадку, а скорее в технической неисправности, потому что, по предварительным данным, самолет упал на расстоянии 500 м от торца полосы. Вполне возможно — отказ двигателя», — сказал эксперт.

00:56 Командир российского военно-транспортного самолета Ан-26, разбившегося при посадке в Хмеймиме (Сирия), в последний момент перед крушением сделал все, чтобы отвести машину от жилых домов. Об этом сообщили местные жители, передает телеканал РЕН ТВ.

00:50 Экипаж военно-транспортного самолета Ан-26, разбившегося в Сирии 6 марта, состоял из профессионалов и замечательных людей, рассказал сослуживец погибших военных Александр в интервью «Пятому каналу». «Все замечательные, все профессионалы, специалисты, все знают свою работу — от и до», — сказал он. Александр рассказал, что всего сослуживцы, погибшие в авиакатастрофе в Хмеймиме — отличники боевых вылетов. О причинах трагедии, по его мнению, сказать трудно, но в интернете полно версий, которые Александр назвал «ахинеей».

00:28 Причиной крушения российского самолета Ан-26 в Сирии мог стать заклинивший винт. Такого мнения придерживаются некоторые эксперты, сообщает VistaNews. Предположительно, по этой причине произошло внезапное падение и взрыв. По данным специалистов из авиационной отрасли, у Ан-26 и раньше случались проблемы с винтами, но, как правило, такая неисправность происходила не в воздухе.

00:19 Самолёт Ан-26 является основным транспортным средством в военно-воздушных силах России, а также часто используется при проведении поисково-спасательных операций. «Это достаточно распространенный и надёжный самолёт. Он вполне комфортабельный и лёгкий в управлении», — заявил агентству РБК бывший военный летчик Виталий Соколовский. Бывший главком ВКС, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев также отметил надёжность данного типа самолёта: «По опыту могу сказать, что Ан-26 — надёжный военно-транспортный самолёт. У него превосходные технические характеристики. И перед взлётом он обязательно проходит проверку».

00:16 Трагедия Ан-26, случившаяся 6 марта 2018 года, стала крупнейшей для российской армии с начала её участия в Гражданской войне в Сирии — одновременно погибли 39 военнослужащих. По некоторым данным, разбился борт под номером RF-36 162, 1980 года выпуска. Постоянным местом базирования этого самолёта был аэродром Левашово, недалеко от Санкт-Петербурга, отмечает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян. «Старость борта (38 лет) вполне может объяснить одну из основных версий случившегося — техническую неисправность, особенно учитывая тот факт, что погодные условия были достаточно хорошими. Конечно, никогда нельзя списывать со счетов и возможность ошибки пилотирования, а учитывая зону боевых действий — и повреждение самолёта боевиками (но эта версия крайне маловероятна, учитывая близость к авиабазе и отсутствие каких-либо свидетельств). В ближайшие дни ситуация должна проясниться, как только будут расшифрованы данные бортовых самописцев», — подчеркнул эксперт.

00:14 О причинах катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 на авиабазе Хмеймим сейчас можно только гадать, считает аналитик ИА REGNUM по ВПК Сергей Кузьмичев. По вполне понятным причинам подробная информация об инциденте если уже и выяснена, то пока засекречена и проходит проверку. «Можно лишь предполагать, что случилось на самом деле. При этом нельзя исключать даже банальную ошибку пилотирования или воздействие непредсказуемых факторов типа птиц. Ведь до сих пор, несмотря на весь прогресс в авиационной технике, посадка даже на идеальный и хорошо знакомый аэродром остается самой сложной, а следовательно и опасной частью полета», — отметил он.

00:05 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным выразил соболезнования российскому народу в связи с крушением военно-транспортного самолета «Ан-26» в Сирии, сообщили в пресс-службе Кремля.

23:53 06.03.2018 Министерство обороны России уточнило, что среди погибших в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 ВКС России в Сирии были 26 офицеров и генерал-майор. Также на борту разбившегося Ан-26 находились прапорщики и военнослужащие контрактной службы, гражданских на борту не было. Известно, что командир разбившегося Ан-26 был опытным летчиком первого класса с налетом более 3 тыс. часов. Ранее он уже выполнял посадки на аэродроме Хмеймим. Погодные условия на аэродроме были «простыми», подчеркнули в военном ведомстве. Самолет летел с авиабазы Квайрес в сирийском Алеппо.

23:27 06.03.2018 Пилотирование любого самолёта в Сирии является боевым вылетом, заявил экс-командующий фронтовой авиацией ВВС России генерал-полковник Николай Антошкин изданию «Известия», комменируя катастрофу транспортного самолёта Ан-26 на аэродроме Хмеймим. «В этой стране особые условия службы и лётной работы. Летчики там выполняют боевые задачи. У каждого рода авиации задачи свои — у разведчиков одни, у ударной авиации — другие, у транспортников — третьи. Но все они совершают боевые вылеты», — сказал генерал-полковник. Он отметил, что экипажи самолётов в Сирии испытывают повышенную психологическую нагрузку. «Они должны учитывать больше факторов, чем в обычном мирном полёте», — пояснил Антошкин. Ан-26 использовался в Сирии для перевозки личного состава и грузов между гарнизонами. В день трагедии борт выполнял стандартный полёт — самолёт завёз грузы и забрал военнослужащих с базы «Квайерс» в районе Алеппо.

23:20 06.03.2018 Жители Севастополя приходят почтить память жертв катастрофы самолёта Ан-26 в Сирии. Траурная акция в память о погибших проходит у Мемориала авиаторам-черноморцам на проспекте Генерала Острякова.

23:15 06.03.2018 Версия о технической неисправности как причине катастрофы транспортного самолёта Ан-26 в Сирии носит «поверхностный характер», и без расшифровки данных «чёрного ящика» говорить об отсутствии огневого воздействия по самолёту нельзя, заявил «Коммерсанту» источник в органах военного управления. «Будет расшифровка — будет точный ответ», — сказал собеседник издания, отметив, что при падении с «посадочной высоты» бортовой самописец не должен был получить серьёзных повреждений. Напомним, ранее сообщалось, что на месте катастрофы уже обнаружен один из «чёрных ящиков» самолёта. Он будет отправлен на расшифровку в Москву.

23:12 06.03.2018 Украинские интернет-порталы и СМИ 6 марта после сообщения о катастрофе российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии предсказуемо расцвели радостными комментариями по поводу трагедии, пытаясь перещеголять в своем цинизме скандальный французский журнал «Шарли Эбдо» Примеру портала «Миротворец» не замедлил последовать целый ряд украинских СМИ, устроивших соревнование по ехидству. В ряду комментариев отметились и сообщения о «сирийских патриотах», подбивших российский самолет, и подсчеты числа «оккупантов» погибших в этой катастрофе, и предположение, что самолет был сбит автомобилем из кортежа Порошенко. Аналогичное поведение украинских СМИ и «комментаторов» были отмечены после того как террорист взорвал бомбу в вагоне Санкт-петербургского метро. При этом реальные жители Украины и Киева массово выразили свои соболезнования и принесли к российскому посольству цветы и свечи. Читайте также: Профессиональные украинцы празднуют в Сети катастрофу Ан-26 в Сирии

23:06 06.03.2018 Президент Сербии Александр Вучич направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с катастрофой самолёта Ан-26 в Сирии. «В этот тяжёлый момент сербский народ — вместе с русским народом. От имени всех граждан Сербии и от моего имени прошу передать слова поддержки и искреннего сострадания семьям погибших», — приводит текст письма Александра Вучича его пресс-служба.

22:57 06.03.2018 В турецких, иранских и ряде арабских СМИ сообщение о крушении российского самолёта идет в нейтрально-сочувственном ключе, сообщает шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов. При этом сравнивают данный случай с недавней авиакатастрофой Ан-148 в Подмосковье. Подтекст — проблема с самой моделью Ан и намёки на Украину. «Турецкие СМИ катастрофе с Ан-26 в Сирии придают некую загадочность, она как будто не случайна и предполагает элементы провокации», — говорит он.

22:57 06.03.2018 Спикер Госдумы России Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким военных, погибших при крушении самолета Ан-26 в Сирии. «От имени депутатов и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших в авиакатастрофе самолета Ан-26», — цитирует Володина сайт Госдумы.

22:55 06.03.2018 Транспортным самолётом Ан-26, потерпевшим крушение в Сирии, управлял экипаж из шести лётчиков 33-го отдельного транспортного авиаполка, базирующегося на аэрдроме Левашово под Санкт-Петербургом, сообщает «Фонтанка». По информации издания, среди пассажиров самолёта были ещё четверо военнослужащих Западного военного округа. Официально военные данную информацию пока не подтверждают.

22:53 06.03.2018 Компания «Ил» планирует производить около 12 новых самолетов Ил-114−300 ежегодно. По словам гендиректора ПАО «Ил» Алексея Рогозина, такие задачи компания ставит после 2021 года. Предполагается, что Ил-114−300 заменит импортные самолеты подобного класса и устаревшие Ан-24/Ан-26.

22:48 06.03.2018 В Госдуме призвали не искать стрелочников в связи с крушением Ан-26 в Сирии. «Важно докопаться до истинных причин, а не вставать на колею поиска стрелочников», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ).

22:46 06.03.2018 Погодные условия в районе аэродрома Хмеймим в момент посадки самолёта Ан-26 не были сложными, сообщили в Министерстве обороны России. В ведомстве также отметили, что командир разбившегося воздушного судна был лётчиком первого класса. Его налёт на самолёте Ан-26 составлял три тысячи часов.

22:42 06.03.2018 Разбившийся в Сирии самолет Ан-26 перед полетом проходил проверку, это делается всегда, заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

22:40 06.03.2018 Контактный телефон Минобороны России для родных и близких военнослужащих, летевших в Ан-26, потерпевшем крушение в Сирии: (495) 498−00−00

22:40 06.03.2018 Министерство обороны России подтвердило, что на борту разбившегося в Сирии самолёта Ан-26 не было ни одного гражданского лица. Все погибшие — военнослужащие Воорружёных сил России. Уточняется, что в самолёте находились 27 офицеров, в том числе генерал-майор, прапорщики и военнослужащие контрактной службы.

22:38 06.03.2018 В Госдуме призвали не строить догадки вокруг крушение Ан-26 в Сирии. «Считаю, что Министерство обороны достаточно объективно разберется во всех причинах произошедшего и выявит пути недопущения подобного», — заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

22:34 06.03.2018 Расследованием крушения самолёта Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии займётся специальная комиссия, созданная в Министерстве обороны России. Как сообщила пресс-служба ведомства, комиссия изучит все возможные версии произошедшего. Кто именно возглавит комиссию, не уточняется.

22:32 06.03.2018 Кандидаты на пост президента России в ходе дебатов выразили соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-26 в Сирии российских военных.

22:25 06.03.2018 Член комитета Государственной думы по обороне и безопасности Герой России Владимир Богодухов считает наиболее вероятной основную версию крушения Ан-26 в Сирии — техническая неисправность воздушного судна. «Самолёт заходил на посадку. Внешнего воздействия не было. Скорее всего, похоже на техническую неисправность самого самолёта», — сказал депутат в интервью телеканалу «Царьград». Богохудов отметил, что Ан-26 не могли сбить. «Внешнего воздействия на самолёт ни снаружи, ни даже на диспетчера не было», — подчеркнул он.

22:18 06.03.2018 Потерпевший крушение российский самолет Ан-26 выполнял плановый полет над территорией Сирии, сообщает Следственный комитет. По предварительным данным, в 500 м от аэропорта Хмеймим он столкнулся с землей. По факту крушения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия) — стандартная статья для таких случаев. Найден «черный ящик», он доставлен на базу в Хмеймим.

22:17 06.03.2018 Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов находился на авиабазе Хмеймим в Сирии в день катастрофы транспортного самолёта Ан-26, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны России. С какой целью Герасимов прибыл в Сирию, собеседники агентства не сообщили. Подчёркнуто, что на борту потерпевшего крушение Ан-26 начальника Генштаба не было. Министерство обороны до настоящего времени официально не подтвердило данную информацию.

22:10 06.03.2018 Ан-26 (по классификации НАТО — Curl, «Вихрь») — советский, позднее российский многоцелевой транспортный самолет. Разработан в ОКБ-153 (позднее — ОКБ им. О. К. Антонова, Киев, Украина) в 1960-х годах на базе транспортной модификации пассажирского самолета Ан-24. Отличается от предшественника большим размером грузового люка с перепланированной хвостовой частью фюзеляжа, увеличенной взлетной массой, наличием бокового штурманского «блистера» — иллюминатора с панорамным обзором. Принят на вооружение ВВС СССР 26 мая 1975 года.

22:04 06.03.2018 Заслуженный пилот России Юрий Сытник считает, что причиной крушения Ан-26 мог стать «сдвиг ветра». Сообщается, что ветер в районе посадки был попутным и составлял 10 метров в секунду, с порывами до 20 метро. При этом была пыльная буря. «База Хмеймим находится в долине, а дальше идут предгорья, холмистая местность. Там могут быть сильные ветровые потоки. Можно предположить, что ветер был попутно-боковой. Летчики заходили с креном, чтобы удержать самолет и выйти на полосу, оставалось несколько секунд, и они были бы уже над полосой. Тогда убирай газ и садись. Виной всему мог быть «сдвиг ветра», — сказал Сытник в комментарии изданию «Московский комсомолец». Эксперт добавил, что скорость самолёта при посадке снижается до 215−220 километров в час. «Из-за внезапного нарушения обтекающего крыло воздушного потока самолет мог потерять подъемную силу на 15−20%. А это очень критично. Провалился и ударился о землю. Это могло произойти даже, если оба двигателя работали», — пояснил Юрий Сытник.

22:03 06.03.2018 Родственники погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Сирии получат всю необходимую помощь, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. «Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана вся необходимая помощь», — цитирует Медведева сайт правительства.

21:54 06.03.2018 Президент Армении Серж Саргсян передал президенту России Владимиру Путину соболезнования по поводу крушения в Сирии российского транспортного самолёта Ан-26, сообщает 6 марта пресс-служба армянского президента. В сообщении пресс-службы содержится просьба передать соболезнования и выражается сочувствие родным и близким 39 российских военнослужащих, погибших в этой авиакатастрофе. «Президент Саргсян попросил от имени всего армянского народа и от себя лично передать глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших», — указано в сообщении. Читайте также: Президент Армении выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Сирии

21:54 06.03.2018 Предварительный список погибших в результате крушения Ан-26 в Сирии, в котором значатся имена 23 человек, приводит Telegram-канал Mash. Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что на борту воздушного судна находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они — военнослужащие Вооружённых сил России.

21:50 06.03.2018 Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Сирии. «Авиакатастрофа в Сирии унесла жизни российских граждан. При заходе на посадку в авиабазе Хмеймим потерпел аварию АН-26 российских Военно-космических сил. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, министру обороны РФ Сергею Шойгу и сослуживцам!» — написал Кадыров в соцсети.

21:47 06.03.2018 По неподтвержденной информации при крушении самолёта Ан-26 в Сирии погиб генерал-майор Вооружённых сил России Владимир Еремеев, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Информацию о гибели генерал-майора также приводит «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

21:44 06.03.2018 Депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия») провел параллели между крушением военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии и трагедией с самолетом Ту-154 Минобороны РФ под Сочи. «Все это требует тщательного расследования, установления причин аварии и недопущения подобных инцидентов впредь», — добавил он. Читайте также: В Госдуме сравнили крушение Ан-26 в Сирии и Ту-154 под Сочи

21:34 06.03.2018 Лётчик разбившегося в Сирии Ан-26 во время падения смог отвести самолёт от населённого пункта и направить его в цитрусовые плантации, тем самым предотвратив вероятно ещё большее количество жертв. Об этом сообщает Telegram-каналу WarGonzo со ссылкой на местных жителей, ставших очевидцами катастрофы. «Крушение произошло таким образом — самолёт при заходе на посадку резко увело в сторону, где-то через секунд 7 его развернуло обратно, затем он резко начал терять высоту, при ударе о землю судно перевернулось и оторвалось крыло, оно влетело в теплицы местных жителей, сам самолёт понесло по земле дальше, пожар вспыхнул мгновенно», — рассказал один из очевидцев.

21:31 06.03.2018 Председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 ВКС РФ в Сирии. «От себя лично и от имени правительства России приношу глубокие соболезнования семьям погибших и их сослуживцам. Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами. Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана вся необходимая помощь», — сказал Медведев.

21:28 06.03.2018 Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших при крушении самолёта Ан-26, а также личному составу Министерства обороны страны. Трагическая новость застала главу государства в Екатеринбурге. Доклад министра обороны России Сергея Шойгуо крушении военно-транспортного самолёта он принял по телефону. Читайте также: Крушение российского самолёта Ан-26 в Сирии: все новости