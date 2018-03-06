Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ан-26 в Сирии

Екатеринбург, , 19:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам граждан, которые 6 марта погибли в Сирии при крушении самолёта Ан-26, а также личному составу Министерства обороны страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Кремля.

Отметим, трагическая новость застала главу государства в Екатеринбурге. Доклад министра обороны России Сергея Шойгу о крушении военно-транспортного самолёта он принял по телефону.

К настоящему времени Владимир Путин покинул Екатеринбург. Завтра, 7 марта, его ожидают в Самарской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт разбился при заходе на посадку на аэродроме «Хмеймим». Погибли 26 пассажиров и шесть членов экипажа.