Российский самолёт Ан-26 потерпел крушение в Сирии, погибли 32 человека

Москва, 6 марта 2018, 16:55 — REGNUM Российский транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщили 6 марта в Минобороны России.
По предварительным данным, на борту самолёта находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы никто из них не выжил.
Авария произошла около 15:00 мск. Сообщается, что воздушное судно столкнулось с землёй, не долетев около полукилометра до взлётно-посадочно полосы.
Все подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.
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