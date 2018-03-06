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Российский самолёт Ан-26 потерпел крушение в Сирии, погибли 32 человека

Происшествия

Катастрофа произошла на аэродроме Хмеймим

Москва, 6 марта 2018, 16:55 — REGNUM  Российский транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщили 6 марта в Минобороны России.

По предварительным данным, на борту самолёта находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы никто из них не выжил.

Авария произошла около 15:00 мск. Сообщается, что воздушное судно столкнулось с землёй, не долетев около полукилометра до взлётно-посадочно полосы.

Все подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

Читайте развитие сюжета: Названа возможная причина катастрофы Ан-26 на аэродроме Хмеймим

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Крушение российского самолёта Ан-26 в Сирии

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