Униженные и лукавая: факт грубого обращения алтайского педагога подтверждён

Светлана Шаповалова, , 11:06 — REGNUM

Алтайский учитель младших классов, публично унижавшая двоих учеников одного из барнаульских лицеев, до сих пор не понесла никакого наказания. По новой доказывать факт неэтичного проведения пришлось в связи с тем, что педагог отказалась признавать свой голос на аудиозаписи, содержащей оскорбления. Оплачивать лингвистическую и фотоскопическую экспертизу пришлось школе.

Как сообщила ИА REGNUM юрист Мария Доценко, представляющая интересы детей, эксперты установили, что выражения: «самые двоечники и тунеядцы; оборзели; трезвонит; будут рыпаться; у него в голове не хватает шариков и роликов; вы уж с мамой договаривайтесь вместе, как врать будете» содержат обобщенную негативную оценку лиц и их действий и унижают достоинство лиц, в отношении которых употреблены. И что на плёнке записан голос учительницы и учеников.

«Впереди ещё две судебные медицинские экспертизы: психиатрическая и психологическая», — пояснила юрист.

Напомним, о факте грубого поведения учителя в отношении двоих учеников начальной школы редакции ИА REGNUM стало известно в ноябре 2016 года. Тогда матери двух второклассников рассказали, что располагают диктофонной записью, на которой слышно, как учитель долго и публично унижает детей. И действительно, при ее прослушивании выяснилось, что преподаватель не только оскорбляет учеников и их родителей под смешки всего класса, но и кричит, сыплет угрозами, а также передразнивает ребёнка с дефектом речи.

В коротких диалогах можно распознать, к примеру, «допрос с пристрастием»: преподаватель перед всем классом выясняла, где был в субботу Илья, передразнивая речь паренька и обвиняя во вранье:

— Илья С… где был в субботу?

— Я, в сьюбботу?

— Да, ты, в сьуюбботу? У нас уроки были в субботу, а у тебя?

— Я в музыкальную ходил.

— Мне фиолетово. Главная для тебя школа не музыкальная. Если ты не получишь диплом в музыкальной школе, ты как-нибудь переживешь, если ты не получишь диплом в этой школе, то тебя никуда не возьмут работать… Сюда подошел…

(Судя по звуку, ребенок идет).

— Чего врать-то? В музыкальной: вы уж с мамой тогда договаривайтесь, вместе — как врать. Ты врешь, что в музыкальной был, мама врет, что на картошку. Кто из вас прав, кому верить?

— То есть на картоську!

— А, то есть на картоську, ну слава богу. Заявление чтобы мама мне завтра принесла его.

Из другого фрагмента аудиозаписи можно и вовсе узнать, кто в классе «самые двоечники и тунеядцы»: причем эпитеты эти отнесены также и к родителям.

— Илья С!!! Я не поняла, почему ты в курточке здесь? (Переходит на крик.) Я тебе уже дважды сказала — разденься! Ну вот, наконец-то. Так. Остались у нас анкеты не принесенные — Вани и Ильи С… — самые двоечники и тунеядцы, и мамы такие же — двоечницы и тунеядцы. По-другому сказать не могу.

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Напомним, ребятишки, о которых идет речь, возможно, не являлись первыми учениками в классе, но на то, как выяснилось, у каждого есть свои причины.

Илья, к примеру, имеет небольшой речевой дефект, а Ване поставлен диагноз, связанный с хронической нервной болезнью. Несмотря на это, педагог перед всем классом могла передразнить и оскорбить не выговаривающего букву Илью, а Ваню, принимающего сильнодействующее лекарство, — не выпустить в туалет, накричать, обозвать «пустым местом», пообещать «вышвырнуть».

Такое отношение педагога к мальчикам их родители поясняют тем обстоятельством, что в их семьях не было возможности сдать деньги на нужды класса и подарки учителю. Именно по этой причине одному из ребят пришлось сидеть за партой с отломанным краем («Он будет сидеть за этой партой, пока вы не сдадите деньги»), а у другого от постоянных окриков и оскорблений возник энурез. Именно это обстоятельство и вынудило маму одного из ребят положить в рюкзак сына диктофон.

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По словам мамы, Ваня начал жаловаться на крики учителя еще будучи первоклассником, но попытки поговорить с преподавателем ни к чему не привели. Между тем врач, к которому отвели мальчика, определил у него «неврозоподобное состояние». После того как мать прослушала запись, поняла, что хамство и унижение педагога были направлены не только в сторону Ильи, но и в адрес Вани. Но директор школы согласился вникнуть в суть конфликта только спустя несколько месяцев, и то после того, как к нему обратилась алтайский редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

«Говорить все эти фразы — это, конечно, недопустимо, я это как директор говорю и как педагог. Все-таки есть педагогический такт — разговаривать с ребенком так, как это должен делать учитель. Естественно, оскорбления, высказанные там в адрес и ребенка, и мамы, — они недопустимы. Поэтому здесь я сразу говорю: конечно, учитель не прав. Сегодня у нас будет создана комиссия по расследованию данного инцидента. Думаю, учитель понесет наказание», — кипятился директор лицея.

На деле же вышло по-другому: поскольку сроки применения наказания были упущены, преподаватель через суд добилась отмены наложенного взыскания и продолжает работать, как и прежде.

Всё, что было предложено родителям униженных школьников, это перевод в другие классы. Но и после этого ситуация, по их словам, складывается далеко не простая: за судилище со школой детей время от времени цепляют и дразнят сверстники.

Почему в суде о возмещении морального вреда ребенку, пострадавшему от неэтичного поведения учителя, преподаватель отказалась от собственных слов и повела себя, мягко сказать, странно? Почему вместо того, чтобы признать факт неэтичного поведения, представители учителя стали настаивать на возбуждении уголовного дела по факту плохого воспитания родителями своих детей?

Вероятно, расчёт был на то, что затягивание дела экспертизами измотает заявителей и они в итоге откажутся от его рассмотрения. Ведь в своё время некорректное поведение учителя уже было подтверждено проверкой минобразования Алтайского края, а факты ухудшения здоровья ребенка после сложившегося события отражены в медицинских документах.

«В ходе проверки было установлено, что учителем N. были нарушены нормы профессиональной этики <…> в адрес директора N. направлено представление об устранении выявленных нарушений. С коллективом проведено совещание о нормах профессиональной этики педагогических работников <…> также установлено, что администрацией образовательного учреждения не были приняты своевременные меры по разрешению конфликтной ситуации, не осуществляется должный контроль за деятельностью учителей по соблюдению норм профессиональной этики педагогических работников.

Комитетом по образованию горда Барнаула в отношении директора N. применена мера дисциплинарного взыскания. Работа администрации школы по обеспечению прав учащихся в образовательном учреждении взята на особый контроль комитетом по образованию Барнаула», — отмечала в ответе на запрос ИА REGNUM заместитель министра образования Алтайского края Ольга Бутенко.

По наблюдениям юриста Марии Доценко, в судебном процессе директор школы не оспаривает, что конфликт и факт неэтичного поведения его работника имели место, но не согласен с тем, что данное обстоятельство могло повлечь ухудшение здоровья ребенка и что школа должна выплачивать моральный вред.

Исход этого дела будет более понятен после проведения судебной медицинской экспертизы, которая, по мнению юриста, позволит понять, насколько пострадал ребенок.

Редакции ИА REGNUM известны все координаты и фамилии фигурантов истории, а также и название учебного учреждения. Также мы располагаем аудиозаписями и копией заявления в прокуратуру. В самой статье эта информация не опубликована в интересах детей.